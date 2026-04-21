Mark Ruffalo: Papa Leone coraggioso contro la destra religiosa Usa

Roma, 21 apr. (askanews) – Mark Ruffalo ha definito Papa Leone XIV “coraggioso” per la reazione agli attacchi del presidente Trump e della destra americana, parlando con askanews a Roma, a margine di un incontro al Cinema Adriano con oltre 1.500 studenti.”Penso che sia stato molto coraggioso nel difendere quei principi sulla scena mondiale di fronte a una guerra violenta e ingiusta – ha detto – sta subendo attacchi dalla destra religiosa negli Stati Uniti, che si definiscono cattolici, attaccando il vicario di Cristo “e cercando di dargli lezioni di teologia.

Lui sta fermamente al suo posto come papa, come leader religioso nel XXI secolo, e apprezzo questo aspetto”.”Vorrei che la Chiesa cattolica prendesse sul serio questioni come i diritti riproduttivi e la salute delle donne”, ha sottolineato Ruffalo che a Roma ha girato le riprese del suo ultimo film “Santo Subito”, un thriller ambientato proprio in Vaticano in cui interpreta un sacerdote americano inviato durante il processo di canonizzazione di Giovanni Paolo II.”Vorrei che la Chiesa cattolica prendesse sul serio il cambiamento climatico – ha continuato – vorrei che le vittime dello scandalo sessuale della Chiesa cattolica ottenessero un risarcimento.

Voglio giustizia per loro e rivolgo questa richiesta al Papa, ma credo sia un uomo sincero riguardo alla sua fedeltà ai principi di Cristo e agli insegnamenti di Cristo”.Al cinema Adriano, Ruffalo ha incontrato studenti delle scuole periferiche della Capitale e dai comuni della provincia del Lazio e dell’Abruzzo, (e più di 5.000 collegati in diretta streaming da scuole di tutta l’Italia), dopo la proiezione del film “Tutto quello che resta di te”, diretto da Cherien Dabis di cui è produttore esecutivo.

L’incontro gratuito, aperto a studenti, docenti e accompagnatori, fa parte del progetto ArtMedia Cinema e Scuola.