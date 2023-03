Marseglia (Amazon), 'e-commerce può aiutare economia in contesto difficile'

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "L'obiettivo di questa ricerca è proprio quello di avere dei dati su cui ragionare in un momento difficile del nostro Paese e in generale per l'economia. Abbiamo 300mila famiglie in più che sono entrate in povertà assolute. E&...

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – "L'obiettivo di questa ricerca è proprio quello di avere dei dati su cui ragionare in un momento difficile del nostro Paese e in generale per l'economia. Abbiamo 300mila famiglie in più che sono entrate in povertà assolute. E' un dato drammatico a cui bisogna dare una risposta tutti insieme. E il digitale come ha dimostrato una ricerca è un elemento importantissimo che può veramente aiutare perché porta prezzi bassi e due altre cose importanti: la trasparenza e la democraticità, visto che tante piccole aziende possono raggiungere in modo semplice i loro clienti in tutto il mondo. E questo secondo me aiuta il contesto economico". Così Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna, Amazon, intervenendo alla presentazione, oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma, della survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo 'Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani'.