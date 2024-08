Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla, è dipendente da macchinari, farmaci e assistenza continua per le sue funzioni vitali. Dopo aver visto nuovamente respinta la sua richiesta di assistenza per il suicidio assistito da parte di Asugi ha denunciato l’Asl di Trieste.

L’architetta triestina di 49 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva, ha presentato un esposto alla Procura di Trieste per rifiuto di atti d’ufficio e tortura nei confronti dei medici dell’azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. L’annuncio è stato dato oggi durante un incontro convocato con l’Associazione Luca Coscioni.

Nonostante un evidente peggioramento delle sue condizioni e un’ordinanza del Tribunale di Trieste che secondo l’Associazione imponeva una nuova valutazione medica, l’Asugi ha negato l’accesso alla morte volontaria, ignorando la sentenza 135 del 2024 della Corte costituzionale che consente il ricorso al suicidio assistito.

“Immaginate cosa voglia dire non andare più in vacanza, a mangiare, a bere, godere la vita. Eppure io cerco di farmela piacere uguale, chiusa in casa. Ho tutto il mondo dentro, è doloroso. Un normodotato non può neanche immaginare”, ha dichiarato Martina Oppelli.