Mascolo (Eic): "Collettore Torre del Greco-Torre Annunziata svolta mare pulito"

Napoli, 5 ago. (Adnkronos) – "Con il varo delle condotte sottomarine di oggi facciamo un passo concreto verso la piena balneabilità della Costa vesuviana e il rilancio delle sue potenzialità turistiche. Il nuovo collettore che collegherà Torre del Greco al depuratore di Foce Sarno rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per la tutela dell’ambiente marino, ma anche per la qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo economico dell’intera area".

Lo ha detto Luca Mascolo, presidente Eic, Ente idrico campano, partecipando oggi al cantiere di via Solferino, a Torre Annunziata, in occasione dell’avvio del varo delle condotte.

"Abbiamo affrontato una sfida ingegneristica complessa – sottolinea Mascolo – scegliendo di dismettere i due piccoli depuratori di San Giuseppe alle Paludi e Villa Inglese, e di convogliare tutti i reflui verso Foce Sarno. Oggi assistiamo al varo del primo tratto della condotta sottomarina, l’ultimo step che ci permetterà di completare il sistema di collettamento".

Mascolo ha poi sottolineato come quest’opera rientri in un più ampio piano di riqualificazione dei corsi d’acqua e della fascia costiera campana. "L’Ente idrico campano è giovane, ma ha dimostrato competenza, volontà e passione – ha spiegato – Programmiamo e governiamo l’intero servizio idrico integrato della Regione Campania. Con il progetto 'Energie per il Sarno' stiamo compiendo un lavoro enorme: abbiamo già chiuso 77 scarichi su 113. L’obiettivo è completare tutte le chiusure entro il 31 dicembre 2025", ha concluso.