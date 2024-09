Mattarella afferma: 'L'Europa è incompleta, ci attendiamo decisioni sagge dalla commissione'.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un workshop a Cernobbio, ha affermato che l'Europa non è ancora un progetto completo. Mattarella ha citato le decise azioni della commissione von Der Leyen in risposta alla crisi pandemica, che hanno portato a politiche audaci riguardanti il...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un workshop a Cernobbio, ha affermato che l’Europa non è ancora un progetto completo. Mattarella ha citato le decise azioni della commissione von Der Leyen in risposta alla crisi pandemica, che hanno portato a politiche audaci riguardanti il debito nell’ambito del Next Generation Ue. Ha sottolineato l’importanza imperativa di ridurre il debito pubblico, notando che l’Italia ha pagato interessi superiori a quelli pagati da Francia e Germania messe insieme, nonostante sia un debitore affidabile. Mattarella ha evidenziato che l’andamento dei tassi è un parametro soggetto a interpretazioni, e malgrado ciò, l’Italia ha mantenuto una performance di rispetto del debito per tre decenni, mostrando surplus primari annuali e un aumento del debito pubblico principalmente dovuto agli interessi dal 1992. Ha sollevato la questione se l’imposizione debitoria proviene dalle regole o dal debito stesso, e ha invitato a riflettere sulla condizione debitoria dei Paesi dell’Unione europea, suggerendo l’importanza di una strategia sistemica alla luce dei parametri fiscali ed economici attuali, che attualmente è lasciata interamente alla banca centrale europea. Mattarella ha insistito sul fatto che questi problemi non sono meramente finanziari, ma riflettono questioni civili, sociali e democratiche, incrociando temi di libertà economica, uguaglianza dei cittadini e la credibilità internazionale di uno stato. Ha enfatizzato la necessità di un rinnovamento del mercato dei titoli pubblici che consideri pure la situazione finanziaria delle famiglie. Infine, Mattarella ha esortato a essere consapevoli del debito, che è essenziale ridurre, e ha invitato a completare l’edificio finanziario europeo.

Mattarella ha quindi esortato a ponderare, ampliare le prospettive e quindi adottare misure per le sfide che il mondo è costretto a gestire, a partire dalla sostenibilità.