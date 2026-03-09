La crescente tensione in Iran e nel Medio Oriente ha spinto l’Italia a rafforzare il coordinamento in materia di sicurezza nazionale. In risposta agli sviluppi recenti del conflitto, il Presidente Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa, un organo chiave per analizzare gli impatti geopolitici, le minacce militari e le possibili conseguenze per l’Italia e l’Europa.

Il ruolo del Consiglio supremo di difesa

Il Consiglio supremo di difesa è l’organo istituzionale italiano che riunisce, oltre al Capo dello Stato, il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri competenti in materia di sicurezza e difesa e i vertici delle Forze armate per valutare le principali criticità nella sicurezza nazionale. In base alla prassi, il CSD si raduna periodicamente, ma può essere convocato con urgenza in risposta a crisi internazionali.

Nel corso del mandato di Mattarella il Consiglio si è già riunito più volte per affrontare temi di rilievo: dallo studio di pacchetti di aiuti all’Ucraina, agli sviluppi del riarmo europeo e delle minacce ibride, fino all’analisi di scenari spaziali e alla difesa comune dell’Unione Europea. La frequenza delle convocazioni riflette un contesto geopolitico complesso e in rapida evoluzione.

Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa: la data e i temi sul tavolo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha disposto una riunione del Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:00 presso il Palazzo del Quirinale con un ordine del giorno incentrato sulla guerra in Iran e nel Medio Oriente. L’incontro – reso pubblico dal Quirinale – ha come obiettivo una valutazione approfondita degli sviluppi della crisi e delle sue ripercussioni sulla scena internazionale, comprese le possibili ricadute sulle dinamiche di sicurezza europea e sugli interessi strategici italiani.

Questa convocazione arriva in un momento in cui lo scontro tra Iran, Stati Uniti e Israele ha conosciuto episodi di forte escalation, con intercettazioni di missili e attacchi a infrastrutture strategiche che stanno mettendo a dura prova la stabilità regionale e le forniture energetiche mondiali.