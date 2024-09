Mattarella esalta lo sport italiano in vista di Parigi 2024.

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, ha accolto al Quirinale gli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, inclusi coloro che si sono piazzati in quarta posizione. La cerimonia è iniziata con l'inno nazionale e la proiezione di un film intitolato "Parigi 2024". Durante l'evento, i portabandiera delle squadre olimpiche e paralimpiche hanno restituito le bandiere nazionali firmate dagli atleti medagliati al Presidente Mattarella che, a sua volta, ha consegnato a ciascuno una medaglia commemorativa. Mattarella ha espresso apprezzamento per le prestazioni degli atleti italiani, sottolineando i successi di Parigi rispetto a quelli di Tokyo. Ha inoltre elogiato l'avanzamento dello sport italiano e l'entusiasmo degli atleti. Durante la cerimonia, il Presidente ha ricevuto in dono il pallone della finale olimpica di pallavolo femminile e il disco usato nella finale paralimpica dal campione italiano Rigivan Ganeshamoorthy.

Sergio Mattarella, il capo dello stato italiano, ha accolto al Quirinale gli atleti Olimpici e Paralimpici che hanno ricevuto medaglie ai Giochi di Parigi 2024 e, per la prima volta, anche coloro che si sono piazzati in quarta posizione. La cerimonia ha avuto inizio con l’esecuzione dell’inno nazionale e la diffusione di un film intitolato “Parigi 2024”, prodotto da Rai Sport. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, hanno partecipato.

Dopo, i portabandiera del team olimpico, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, e del team paralimpico, Ambra Sabatini, hanno riconsegnato al Presidente della Repubblica le bandiere nazionali firmate dagli atleti che hanno vinto medaglie. Mattarella ha quindi rivolto un saluto a gli atleti presenti ed ha consegnato loro una medaglia commemorativa. Alla riunione hanno preso parte i dirigenti del CIO, del CONI e del CIP, i funzionari tecnici delle discipline medagliate, e i capi delle forze armate e delle forze dell’ordine, rappresentando i loro gruppi sportivi rispettivi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha confermato il notevole benessere dell’attività sportiva in Italia, evidenziando la capacità delle nostre squadre. Ha menzionato un “fenomeno sportivo che si sta espandendo e progredendo, a cui dovrebbe essere data ogni sorta di supporto”. L’Italia si è distinta “ancora più di Tokyo”, un risultato che sembrava “arduo”, ha detto inoltre. Mattarella ha espresso il desiderio che questo incontri presso il Quirinale “estenda la celebrazione dello sport iniziata con la presentazione delle bandiere e progredita nei giochi” di Parigi, cercando di risvegliare lo spirito, l’entusiasmo e l’emotività che “avete così bravo ad esprimere e a far rispettare”. Ha sottolineato con sorpresa come l’Italia abbia conquistato medaglie quotidiane, un risultato “impensabile” in base alle “esperienze” passate. “Ed essere l’unico paese con questa peculiarità – ha aggiunt Mattarella rivolgendosi al presidente del Coni Giovanni Malagò – è un vero orgoglio”.

Le dimostrazioni del buono stato di salute dello sport italiano “continuano a venire, come quella offerta ieri da Filippo Ganna e Edoardo Affini al campionato del mondo di ciclismo”, ha descritto il Primo Cittadino.

Il presidente della Repubblica ha poi voluto rivolgersi a Gianmarco Tamberi e a Ambra Sabatini dicendo che “avete ottenuto le vostre medaglie attraverso la vostra generosa partecipazione e l’amore di tutti”.

Il capo della Repubblica Italiana ha consegnato una medaglia a ciascuno degli atleti azzurri che hanno preso parte al podio, nonché a coloro che si sono piazzati al quarto posto, durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi. Ha stretto la mano a ciascuno di loro e ha fatto i complimenti individualmente, scambiando qualche parola in più con alcuni atleti come Assunta Legnante, Rigivan Ganeshamoorthy e Gregorio Paltrinieri.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del quarto posto, poiché rappresentano tutti gli atleti che, pur non avendo vinto medaglie, hanno partecipato all’evento con spirito olimpico. Ha inoltre lodato la solidità del movimento sportivo italiano a Parigi, sottolineando che le vittorie non sono solo merito di singoli atleti isolati.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ringraziato il Presidente Mattarella dicendo: “Presidente Mattarella, lei è stato la nostra prima medaglia d’oro a Parigi”. Malagò ha continuato, ringraziando il Capo dello Stato per la sua costante presenza alle Olimpiadi, la sua visita al Villaggio Olimpico, e la sua partecipazione alla cerimonia nonostante la pioggia. Questo, ha detto Malagò, ha motivato gli atleti italiani.

Concludendo, Pancalli ha ringraziato Mattarella dicendo: “Grazie di essere stato con noi”.

“Non si raggiungono risultati importanti per caso e quello che abbiamo raggiunto a Parigi è stato notevole, siamo riusciti a superare anche la Francia”, ha commentato cosi Luca Pancalli, capo del Comitato paralimpico italiano, durante un evento al Quirinale. “La tua presenza, Presidente Mattarella, alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici ha significato tantissimo per noi – ha continuato Pancalli – il fatto di condividere con loro il tempo a tavola è stato un grande gesto di riconoscimento e rispetto. Abbiamo iniziato con tante speranze e progetti, l’edizione di Parigi è stata rivoluzionaria e ci saranno sempre ricordi felici che tu, presidente Mattarella, eri lì con noi”. In un commento precedente, Pancalli aveva espresso un particolare apprezzamento per Rai2, che “grazie alla rete paralimpica, ha aperto le porte delle case italiane, risvegliando curiosità, passione e amore. Secondo i dati, il gruppo demografico più interessato era quello sotto i 35 anni”.

Durante la cerimonia al Quirinale, il pallone della finale olimpica di pallavolo femminile, firmato da tutte le atlete vincitrici a Parigi, è stato offerto al presidente appassionato di volley, Mattarella. Inoltre, il disco usato nella finale paralimpica dal campione italiano Rigivan Ganeshamoorthy, noto per i suoi tre record mondiali stabiliti nella stessa competizione, è stato donato al capo dello Stato.