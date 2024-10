Mattarella ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace mediante la scienza, evidenziando che il dialogo dovrebbe sempre prevalere sulle armi.

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha espresso tristezza per l'inizio della guerra in Ucraina da parte della Russia durante l'evento per il 70° anniversario del Cern. Secondo lui, questo conflitto ha avuto gravi ripercussioni sulla collaborazione scientifica. Ha sottolineato l'importanza del dialogo rispetto alla forza militare e la missione del Cern di promuovere la pace attraverso la scienza.

Mattarella: “Pace attraverso la scienza, le armi non possono prevalere sul dialogo”

“Con grande tristezza abbiamo assistito alla decisione della Russia di avviare una guerra in Ucraina, un atto che ha portato conflitti nel cuore dell’Europa, con gravi ripercussioni sulla collaborazione scientifica. Il Centro europeo per la ricerca nucleare rappresenta da sempre un impegno verso un futuro condiviso, in netto contrasto con chi privilegia la forza militare rispetto alla comunicazione.” Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’evento per il 70° anniversario del Cern. “Promuovere la pace attraverso la scienza è la missione del Centro, un pilastro di eccellenza nella ricerca sulle particelle subatomiche,” ha concluso.