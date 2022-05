Mattarella: la biodiversità obiettivo prioritario della società

Milano, 18 mag. (askanews) – “La Giornata mondiale per la biodiversità è una occasione per riflettere su una distribuzione più equa delle risorse naturali promuovendo una cultura adeguata dell’ambiente. Non è più possibile prescindere dal concetto di ecologia integrale. Si tratta di un obiettivo prioritario che richiede un impegno comune da parte dell’intera società che è chiamata a dare il contributo proprio. Le decisioni delle istituzioni e i comportamenti della società devono essere orientati a costruire una profonda e corretta visione della biodiversità.

E devono essere orientati a costruire strategie che conivolgano soprattutto i giovsni affinchè siano proprio loro, come lo sono sovente e per fortuna, la molla di un cambiamento profondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità: oggi pomeriggio è stato presentato al Quirinale il Convegno internazionale “Nature in Mind – Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità”, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il suo Reparto di specialità delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Il Convegno, in programma a Roma nelle giornate di domani 19 e del 20 maggio, precede la manifestazione per la Giornata Mondiale dell Ambiente, organizzata dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell Istruzione presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano il 3 e il 4 giugno 2022.