Mattarella: 'rapporto personale anche tra Stati per costruire pace'

Arezzo, 6 giu. (Adnkronos) – "Il rapporto personale è indispensabile anche per quanto riguarda il tessuto della pace che si costruisce nella vita quotidiana, nella società e nei rapporto tra gli Stati, è lo stesso anche lì". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i giovani dell'Associazione Rondine cittadella della pace.

"Nella storia -ha ricordato il Capo dello Stato- quando gli Stati si sono guardati con diffidenza, con sospetto, con chiusura reciproca si è giunti quasi sempre alle guerre.

Quando invece si aprono alla collaborazione di ogni genere -culturale, economica, politica- quello crea contatti, rapporti, conoscenza, lavoro comune, obiettivi comuni e rafforza la collaborazione di pace".

"Per questo è importante nella dimensione internazionale -ha concluso Mattarella- superare delusioni che si creano, ma ostinatamente ricercare contatti, rapporti, collaborazioni, punti di incontro molto maggiori di quelli di incomunicabilità", che "sono sempre superabili comunque. Per questo quello che avviene a Rondine è non soltanto un messaggio prezioso, ma anche una palestra di rapporti umani che costruisce relazioni che esprimono il tessuto di pace di cui c'è bisogno".