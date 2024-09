Mattarella sostiene che la scuola è un cardine fondamentale della Repubblica e richiede un finanziamento idoneo. Inoltre, riconosce che i problemi che affliggono i giovani rappresentano un importante problema nazionale.

Durante l'apertura dell'anno accademico 2024-2025 a Cagliari, il Presidente Sergio Mattarella ha enfatizzato l'importanza della scuola come pilastro della Repubblica e il suo ruolo nella società. Ha sottolineato come il futuro della società dipenda dalla qualità del sistema educativo, che necessita di risorse e attenzioni. Ha inoltre segnalato l'emergenza del disagio giovanile come un problema nazionale di grande significato che richiede massima dedizione e risorse adeguate per la sua risoluzione.