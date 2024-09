Matteo Salvini afferma: "Il nostro Paese necessita inevitabilmente dell'energia nucleare".

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, è convinto che l'Italia non può più escludere l'opzione del nucleare per la produzione di energia. Durante il Forum di Cernobbio, come ministro dei Trasporti, ha evidenziato la significativa importanza di questa fonte di energia nel quadro di una c...

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, è convinto che l’Italia non può più escludere l’opzione del nucleare per la produzione di energia. Durante il Forum di Cernobbio, come ministro dei Trasporti, ha evidenziato la significativa importanza di questa fonte di energia nel quadro di una crescita sostenibile e sviluppo del nostro Paese. Ha inoltre esposto la sua certezza che la popolazione italiana sarebbe in gran parte favorevole all’energia nucleare se fosse organizzato un referendum. Il ritorno del nucleare è ritenuto fondamentale per l’inserimento dell’Italia tra i Paesi civili e sviluppati e la mancanza di tale iniziativa sarebbe vista come un insuccesso e un gesto di rinuncia. Anche Adolfo Urso, ministro del ‘Made in Italy’ e delle imprese, ha ribadito la stessa linea di Salvini. Secondo Urso, le aziende richiedono un abbassamento del costo dell’energia, il che potrebbe essere possibile attraverso la produzione di energia nucleare, come avviene in altri Paesi industrializzati. Il ministro ha poi sottolineato che, al contrario del passato, oggi il focus è sul costo dell’energia e che il nucleare dovrebbe essere considerato, in parallelo con le energie rinnovabili, per la creazione di un sistema produttivo. Questo perché il gas rappresenta solo una fonte di transizione e bisogna essere preparati per quando non sarà più disponibile.