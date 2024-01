Matteotti: Verducci, 'interrogazione su ritardo attuazione celebrazioni centenario'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Depositeremo un'interrogazione urgente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per avere certezze sui bandi necessari ad attuare la legge dedicata al Centenario della morte di Giacomo Matteotti". Così in una nota il senatore Francesco Verducci, R...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "Depositeremo un'interrogazione urgente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per avere certezze sui bandi necessari ad attuare la legge dedicata al Centenario della morte di Giacomo Matteotti". Così in una nota il senatore Francesco Verducci, Relatore in Senato del Ddl Matteotti a prima firma Liliana Segre.

"Centri Studi, scuole, enti locali sono in attesa di poter partecipare ai bandi per partecipare ed organizzare manifestazioni dedicate a Matteotti, ucciso dal fascismo, padre morale della nostra Repubblica. É gravissimo il ritardo nell'attuazione della Legge, la mancanza di certezze sui fondi stanziati dal Parlamento e la mancata risposta del Governo alle sollecitazioni che vengono dalle Associazioni matteottiane. Chiederemo inoltre se sono state assunte le iniziative di desecretazione contemplate dall’ordine del giorno accolto all’unanimità dal Senato per rendere accessibile tutto il patrimonio documentale ancora disperso sulla vicenda del delitto e sui depistaggi che caratterizzarono il processo per l’accertamento delle responsabilità".