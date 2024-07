Maxibon e l'offerta di lavoro su InfoJobs: fare l'assaggiatore di gelato per un giorno, in cambio 1000 euro

Guadagnare fino a 1000 euro per assaggiare gelati? Da oggi è possibile! Maxibon, insieme a InfoJobs, offre l’opportunità di diventare “Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon” per un giorno.

L’offerta di Maxibon con una retribuzione di 1000 euro

A partire dal 2 luglio 2024, gli appassionati di gelato possono presentare la propria candidatura su InfoJobs.

Si tratta di una singolare avventura “professionale” che prevede una retribuzione di 1000 euro per una giornata di lavoro. Un solo posto disponibile e nessuna qualifica richiesta, la data prevista è il 31 luglio 2024, giorno in cui cade il 35esimo compleanno di Maxibon, ma la location non è stata ancora svelata.

Requisiti per la candidatura

Per essere idoneo bisogna essere una persona divertente, essere autentica, una persona molto curiosa, ma soprattutto appassionata di social media e amante dei gelati Maxibon.

“I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi“, ha commentato Nilton Navarro, Brand manager di InfoJobs.

Iniziativa imperdibile di Maxibon

L’annuncio dà il via ai Cool Jobs di InfoJobs, che approdano per la prima volta in Italia, proprio grazie alla partnership con Maxibon, che si caratterizza per la sua irriverenza e il suo stile fuori dagli schemi: