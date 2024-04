L’amministrazione generale dei valichi e delle frontiere di Gaza ha rivelato che le autorità israeliane hanno rilasciato 101 prigionieri palestinesi.

Media: “Israele ha liberato 101 detenuti palestinesi”

Le autorità israeliane hanno rilasciato 101 prigionieri palestinesi provenienti da Gaza e li hanno riportati nella Striscia. Questo è quanto riferito dall’amministrazione generale dei valichi e delle frontiere di Gaza, citata da Al-Jazeera. Secondo una fonte medica, molti dei detenuti rilasciati sono stati portati nelle strutture mediche di Rafah, dove sono stati curati per fratture o altre ferite che hanno riportato per via delle percosse subite durante la detenzione.

Media: “Dagli Usa ok a bombe a Israele nel giorno del raid contro la Ong”

Intanto, l’amministrazione Biden ha approvato il trasferimento di migliaia di bombe a Israele nello stesso giorno del raid a Gaza che ha ucciso sette operatori umanitari della Ong World Central Kitchen. La notizia è stata pubblicata dal Washington Post, che ha citato tre dirigenti americani. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha sostenuto che l’ok è arrivato “un po’ prima” dell’attacco al convoglio umanitario.