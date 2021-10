Medicina di genere, una chiave nelle malattie croniche autoimmuni

La medicina di genere risulta fondamentale in quelle malattie reumatologiche e dermatologiche che si declinano più frequentemente al femminile: sperimentazioni mirate, terapie dedicate e percorsi specifici possono migliorare la qualità di vita delle donne affette da patologie croniche, in alcuni casi fortemente invalidanti.

Se n’è parlato al webinar “Donne a 360°. La sfida della Medicina di Genere per le malattie croniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche”, promosso da UCB Italia.  Â