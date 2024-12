Le forze israeliane hanno bombardato sei villaggi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi da parte dei miliziani islamici

Il ministero della Sanità in Libano ha reso noto che i raid israeliani di stanotte su sei villaggi del sud hanno causato almeno nove morti, segnando la violazione della tregua tra Israele e Hezbollah. La guerra in Medio Oriente sembra ancora aperta.

Tregua violata in Libano: colpiti sei villaggi

Secondo il primo bilancio dei raid israeliani di stanotte in Libano, nel villaggio di Haris si registrano cinque morti e due feriti, mentre a Tallousa si contano altre quattro vittime e un ferito, come riportato in un comunicato.

L’IDF ha lanciato un’ondata di attacchi aerei in Libano dopo che Hezbollah ha sparato nella zona del Monte Dov, per la prima volta da quando è entrata in vigore la tregua.

Gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni su Israele affinché eviti risposte non proporzionate e sul Libano per prevenire un’intensificazione degli attacchi da parte di Hezbollah, che potrebbe compromettere il cessate il fuoco. Lo riportano fonti israeliane ai media locali.

Tregua violata in Libano: le parole del premier Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che l’attacco di Hezbollah costituiva “una grave violazione del cessate il fuoco” e aveva promesso che Israele avrebbe “risposto con fermezza”.

In serata sono ripresi i raid israeliani sul Libano, con l’esercito che ha comunicato che l’aeronautica ha colpito terroristi, lanciatori e obiettivi di Hezbollah in tutto il paese.

Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Gideon Saar, in un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, avrebbe sottolineato che Israele non sta violando le intese sul cessate il fuoco, ma piuttosto le sta facendo rispettare in risposta alle violazioni di Hezbollah.