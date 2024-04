Meloni a Tunisi: lavoriamo insieme contro trafficanti di esseri umani

Roma, 17 apr. (askanews) – “Molte altre intese verranno firmate nelle prossime settimane, verranno in Tunisia il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, c’è una presenza costante del governo italiano e questa cooperazione porta molti risultati, penso ad esempio al tema della gestione della migrazione sul quale voglio ringraziare le autorità tunisine e il presidente Saied per un lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di esseri umani”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando da Tunisi dopo l’incontro con il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied e la firma di diverse intese con il

governo tunisino.

“Sappiamo che la Tunisia non può diventare il Paese di arrivo dei migranti che arrivano dal resto di Europa – ha proseguito Meloni – su questo va rafforzata la cooperazione, vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali, lavorare sui rimpatri e sui flussi regolari; credo si possa fare di più sul fronte di una migrazione legale da parte dell’Italia ma è fondamentale lavorare insieme per combattere gli schiavisti del terzo millennio e le organizzazioni della mafia che pensano di sfruttare le aspirazioni di chi vorrebbe una vita migliore per fare soldi facili. È un lavoro che necessita di sviluppo e investimenti e che l’Italia porta avanti con questo approccio di cui si è fatta promotrice anche in ambito Ue” ha concluso la premier.