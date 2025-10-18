Maurizio Landini è intervenuto spiegando come mai è stato protagonista della frase che ha fatto sbottare Giorgia Meloni svelando che è mancato il contesto complessivo del suo intervento al programma di Giovanni Floris e questo è quello che lo avrebbe fatto apparire in cattiva luce.

Frase all’interno di un discorso di 10 minuti

Landini

intervenuto al programma “Live in Roma” di SkyTG24 ha chiarito il perché di quella sua uscita nei confronti della Premier Giorgia Meloni.

“Era un discorso di 10 minuti, non si può estrapolare una sola parola” chiarisce il segretario della CGIL, rincarando poi la dose “la fotografia di quello che ho raccontato l’hanno vista tutti”.

“Lo ridirei precisando”

Tornando sulla frase Landini è chiaro: “Lo ridirei precisando il contesto” assumendosi di fatto la colpa di non aver contestualizzato il termine “cortigiana” che nel caso del sindacalista era da intendersi come “alla corte” di Donald Trump.

Infine, in merito alle accuse di sessismo giunte dalla stessa Meloni, Landini svela che non vi erano assolutamente volontà sessiste o rancore derivanti dalla frase, ma solo un’effettiva e forse troppo colorita spiegazione del comportamento della Premier rispetto a Donald Trump.

Quel che è certo è che questa frase terrà banco per qualche giorno ancora nei talk show politici e non solo.