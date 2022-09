Meloni: ho già vinto? Piano, le battaglie prima si combattono

Roma, 23 set. (askanews) – “Nel senso, vediamo come va domenica ragazzi, non abbiamo già vinto, bisogna andare a votare, le battaglie prima si combattono e poi si dichiarano vinte, attenzione a questo entusiasmo, non vi distraete. Stasera io a mezzanotte ho finito e vi giuro su quello che ho di più caro al mondo che non avrei potuto fare di più adesso tocca a voi”: così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al comizio di chiusura all’Arenile di Bagnoli, a Napoli.

Immagini France Presse.