Meloni: "L'Algeria fondamentale per un Piano Mattei per l'Africa"

Roma, 23 gen. (askanews) – “Noi consideriamo l’Algeria un partner fondamentale per quello che abbiamo definito un Piano Mattei per l’Africa, un progetto ambizioso, che questo governo si è dato, basato su un modello di cooperazione su base paritaria con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo per trasformare le tante crisi che abbiamo di fronte anche in possibili occasioni. È un po’ quello che abbiamo fatto, particolarmente, nell’ultimo periodo grazie ai nostri rapporti”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa ad Algeri insieme al presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.

“Lo abbiamo chiamato ‘Piano Mattei per l’Africa’, perché penso che spieghi bene di cosa stiamo parlando. Siamo stati stamattina al giardino dedicato a un grande italiano, come Enrico Mattei, che qui ha avuto un importante ruolo nello sviluppo di questa nazione, ma anche nella sua indipendenza e libertà. È il modello di cooperazione che abbiamo in mente, che non è predatorio”, ha precisato la premier.