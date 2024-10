La Premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Villa Doria Pamphilj il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Come riportato in un comunicato di Palazzo Chigi, i due leader hanno discusso della situazione attuale in Ucraina, affrontando le necessità immediate in campi come quello militare, finanziario e umanitario, oltre a pianificare future iniziative diplomatiche per porre fine al conflitto.

Supporto dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina

Meloni ha assicurato il pieno supporto dell’Italia, in qualità di presidente del G7, alla legittima difesa dell’Ucraina e al suo popolo. Sottolineando un impegno totale, ha affermato che il supporto continuerà sia in ambito bilaterale che multilaterale, affinché Kiev possa lavorare verso una pace giusta e duratura.

Impegno dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina

Inoltre, l’Italia si impegnerà nella futura ricostruzione dell’Ucraina e, in tale contesto, la Premier ha rivelato che la prossima Ukraine Recovery Conference si svolgerà a Roma il 10 e 11 luglio 2025.