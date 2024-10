Incredibile! Un governo che ha ricevuto un chiaro mandato popolare si sta impegnando attivamente a tutelare i confini nazionali e a combattere il traffico di esseri umani, attraverso misure efficaci e alleanze internazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto sui social alla ONG tedesca Sea Watch, che l’aveva criticata per l’uso di ‘centinaia di milioni di euro dei cittadini per deportare e rinchiudere migliaia di migranti in Albania’. Potrebbe essere più proficuo utilizzare le tasse dei cittadini italiani per accogliere e integrare, piuttosto che per rifiutare.

