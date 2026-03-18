Mercati asiatici: Tokyo recupera terreno con il petrolio sopra i 100 dollari

La Borsa di Tokyo ha riaperto in territorio positivo dopo una serie di sessioni negative, sostenuta dal rinnovato ottimismo sui mercati statunitensi. Il principale indice, il Nikkei, è salito dello 0,87% raggiungendo quota 54.166,24, con un progresso pari a 465 punti; segnale di un ritorno dell’appetito per il rischio tra gli investitori asiatici.

Sul fronte valutario il yen mostra segni di recupero contro il dollaro, scambiando a 158,80, mentre si deprezza leggermente rispetto all’euro a 183,30. Intanto il mercato dell’energia rimane sotto osservazione: il Brent si mantiene poco sopra i 100 dollari al barile (circa 101,9), mentre il WTI si attesta vicino ai 95 dollari, con movimenti che riflettono la pressione esercitata dalle notizie provenienti dal Medio Oriente.

Fattori che hanno sostenuto il recupero a Tokyo

La spinta iniziale alla ripresa di Tokyo è arrivata in gran parte dalla migliorata performance degli indici statunitensi nelle contrattazioni precedenti, con il Dow Jones, il Nasdaq e lo S&P 500 che hanno mostrato segni di salita. A questo si è aggiunto un leggero calo delle quotazioni del petrolio rispetto ai picchi recenti, alimentando la speranza di un alleggerimento della pressione sui costi energetici globali. Tuttavia, resta elevata la volatilità: ogni notizia sul conflitto in Medio Oriente continua a muovere i prezzi e il sentiment degli operatori.

Il ruolo delle materie prime e delle valute

Le quotazioni del greggio influenzano direttamente le prospettive delle aziende e dei consumatori: un prezzo stabilmente alto alimenta il rischio di inflazione importata. Per questo motivo gli operatori monitorano attentamente il passaggio di petroliere nello Stretto di Hormuz e le dichiarazioni delle autorità internazionali. Sul fronte valutario, il recupero dello yen contro il dollaro riflette flussi di capitale e aspettative sui differenziali dei tassi di interesse.

Contesto geopolitico ed effetti sui mercati globali

La persistente incertezza legata alle tensioni in Medio Oriente continua a essere un fattore di pressione sui mercati. Le notizie sugli attacchi navali e le scorte bloccate nelle rotte marittime chiave influiscono sul prezzo del petrolio e, di conseguenza, sulle prospettive di crescita e inflazione a livello globale. In questo quadro, organismi come l’Agenzia internazionale per l’Energia hanno dichiarato di essere pronti a rilasciare riserve strategiche aggiuntive «se necessario», una mossa che potrebbe mitigare picchi di offerta nel breve termine.

Avvertimenti economici e reazioni dei policy maker

Economisti di rilievo hanno richiamato l’attenzione sui rischi macroeconomici: il premio Nobel Joseph Stiglitz ha evidenziato un rischio elevato di stagflazione per gli Stati Uniti, intendendo con stagflazione una condizione di alta inflazione abbinata a bassa crescita. Questi segnali vengono valutati dai banchieri centrali e dai governi, che potrebbero dover calibrare politiche monetarie e fiscali in risposta agli sviluppi energetici e geopolitici.

Impatto sui listini europei e sulla situazione aziendale

Le borse europee hanno reagito in modo differenziato: scambi in lieve rialzo per Parigi e Francoforte, mentre Milano ha mostrato una performance più debole influenzata da movimenti specifici su titoli domestici. Sul fronte societario, alcuni annunci di operazioni straordinarie hanno generato forti scostamenti nei prezzi azionari, con pezzi di mercato che hanno reagito in modo significativo alla riorganizzazione di asset e acquisizioni.

In prospettiva, gli investitori rimangono attenti ai dati economici reali che arrivano dagli Stati Uniti e dall’Europa, così come alle mosse coordinate delle agenzie internazionali e dei governi per stabilizzare i mercati delle materie prime. La combinazione di tensioni geopolitiche, dinamiche delle valute e prezzi dell’energia continuerà a definire la volatilità nei prossimi periodi.