Mese prevenzione dentale, Levrini (Uninsubria): "Funzione masticatoria è tutto"

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) – "La forza masticatoria si riduce se non si curano i denti nel tempo. E' un messaggio semplice, diretto e finalmente comprensibile da tutti: i denti non servono solo a sorridere, ma soprattutto a masticare. E quando si mastica male, la qualità della vita peggiora". Lo ha detto Luca Levrini, direttore della Scuola di specializzazione in Ortodonzia dell'università degli Studi dell'Insubria, intervenuto alla Camera dei deputati in occasione della presentazione del 45esimo Mese della prevenzione dentale, l'iniziativa più longeva in Italia per la promozione della salute orale, promossa da Mentadent e Andi.

"Troppo spesso la prevenzione si riduce a parlare di carie o gengivite – ha aggiunto Levrini – Ma oggi il focus si sposta sulla funzione: se non laviamo bene i denti, nel tempo mastichiamo peggio, e questo ha un impatto diretto sulla salute sistemica e psicologica".

L'esperienza clinica e i dati, ha spiegato lo specialista, "confermano che anche un gesto quotidiano come mordere una mela può diventare difficile per chi trascura la propria igiene orale. Eppure mangiare bene è fondamentale, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Quando i denti non permettono più di vivere con serenità il momento del pasto, ne risente anche l'equilibrio psicologico della persona". Un messaggio chiaro anche per l'opinione pubblica: "Tutti sanno che bisogna lavarsi i denti, ma il vero obiettivo – ha evidenziato Levrini – è trasformare questo sapere in coscienza, così da creare abitudini durevoli e consapevoli. Prevenzione significa vivere meglio, e più a lungo".