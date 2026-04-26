Maxi yacht sotto sanzioni attraversa lo Stretto di Hormuz: il caso del Nord tra lusso e geopolitica. Cosa è accaduto nel dettaglio e a chi appartiene.

Il recente transito del maxi yacht Nord nello Stretto di Hormuz ha attirato l’attenzione internazionale perché coinvolge un’imbarcazione di lusso legata a un oligarca russo sottoposto a sanzioni. Il caso, riportato da fonti come la Cnn basandosi su dati di tracciamento navale, si inserisce in un contesto delicato in cui movimenti marittimi e tensioni geopolitiche si sovrappongono lungo una delle rotte più strategiche del mondo.

Attraversamento dello Stretto di Hormuz e contesto della navigazione

Un’imbarcazione di lusso collegata a un imprenditore russo sottoposto a restrizioni internazionali avrebbe attraversato lo Stretto di Hormuz, una delle aree marittime più sensibili e trafficate al mondo. Secondo quanto riportato dalla Cnn, basandosi su dati di tracciamento navale, “un maxi yacht legato a un oligarca russo soggetto a sanzioni ha attraversato oggi lo stretto di Hormuz, un’area particolarmente congestionata”.

Lo yacht, denominato Nord, misurerebbe circa 142 metri ed è considerato tra i più imponenti al mondo. “Il Nord, uno yacht di quasi 142 metri considerato uno dei più grandi al mondo, è partito ieri sera da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per poi attraversare il difficile canale durante la notte”, secondo i dati forniti da MarineTraffic.

Il viaggio si inserisce in un’area strategica dove il traffico marittimo è spesso condizionato da tensioni geopolitiche e controlli militari lungo le rotte.

Maxi yacht da 500 milioni sanzionato dagli Usa attraversa Hormuz: a chi appartiene

La destinazione finale del natante risulterebbe essere Muscat, in Oman, mentre il suo valore sarebbe stato stimato “almeno 500 milioni di dollari” da un broker nautico citato dalla Cnn. L’imbarcazione sarebbe attribuita ad Alexey Mordashov, figura di primo piano dell’industria siderurgica russa. “L’Associated Press ha confermato che Mordashov è il proprietario dello yacht”, evidenziano le fonti.

Durante il transito, lo yacht avrebbe seguito una rotta prossima all’isola iraniana di Larak, area che secondo analisi di intelligence marittima viene utilizzata per il controllo del passaggio nello stretto. Il passaggio attraverso questa zona è particolarmente delicato, poiché rappresenta uno snodo cruciale per il commercio globale di energia e per gli equilibri militari regionali.

Il quadro si inserisce inoltre in un contesto di sanzioni internazionali: il Dipartimento di Stato americano avrebbe incluso Mordashov nelle liste restrittive nel 2022, estendendo le misure anche a società collegate e ai suoi familiari. L’episodio dello yacht Nord si colloca quindi all’incrocio tra navigazione privata di lusso e dinamiche geopolitiche globali, in una delle aree marittime più monitorate al mondo.