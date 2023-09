Messaggio del presidente del Senato La Russa agli ingegneri: "Il Congresso è momento di dialogo di confronto e condivisione"

Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci tengo a fare arrivare il mio saluto e gli auguri di buon lavoro in occasione di questo importante appuntamento che, proprio quest'anno, celebra i cento anni dall'istituzione del vostro Albo professionale". A dirlo in un messaggio invia...

Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) – "Ci tengo a fare arrivare il mio saluto e gli auguri di buon lavoro in occasione di questo importante appuntamento che, proprio quest'anno, celebra i cento anni dall'istituzione del vostro Albo professionale". A dirlo in un messaggio inviato al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Sono certo – afferma – che i lavori congressuali sapranno tradursi in un significativo momento di dialogo, confronto e condivisione: un'occasione per ripercorrere un lungo cammino di storie, successi e tradizioni e, soprattutto, un'opportunità per riflettere sull'irrinunciabile contributo che la vostra professione può dare nella costruzione di un'Italia più moderna, più competitiva, più sicura"."Un obiettivo – sottolinea il presidente La Russa – in relazione al quale il vostro impegno nel rafforzare il dialogo con le istituzioni, a livello nazionale così come sui territori, rappresenta un importante valore aggiunto".

"E questo – avverte – nella consapevolezza del ruolo insostituibile che il vostro organo di rappresentanza svolge tanto nella tutela dei diritti e delle prerogative degli iscritti, quanto come fondamentale pilastro di integrità, competenza e responsabilità ed a presidio di quella piena fiducia che tutto il tessuto sociale deve poter riporre nella vostra professione: dai semplici cittadini, al mondo dell'impresa, a ogni altro settore pubblico o privato della nostra comunità nazionale". "Nel rinnovare i miei auguri – dice – auspico pertanto che i contributi di queste giornate sapranno contribuire ad alimentare di idee, progetti ed entusiasmo un virtuoso percorso di innovazione, progresso e prosperità a cui assicurerò sempre il mio sostegno e la mia convinta adesione".