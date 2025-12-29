Home > Flash news > Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

default featured image 3 1200x900

Città del Messico, 29 dic. (Adnkronos/Afp) - Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato nello stato meridionale di Oaxaca. Lo ha dichiarato la Marina messicana, che gestisce le ferrovie del Paese, aggiungendo che 139 persone sono...

di Pubblicato il

Città del Messico, 29 dic. (Adnkronos/Afp) – Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato nello stato meridionale di Oaxaca. Lo ha dichiarato la Marina messicana, che gestisce le ferrovie del Paese, aggiungendo che 139 persone sono fuori pericolo.