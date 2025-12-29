Messico: almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento di un treno

Città del Messico, 29 dic. (Adnkronos/Afp) - Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite ieri in Messico, quando un treno è deragliato nello stato meridionale di Oaxaca. Lo ha dichiarato la Marina messicana, che gestisce le ferrovie del Paese, aggiungendo che 139 persone sono...