Terribile tragedia in Messico. Un uomo è morto folgorato nella vasca idromassaggio del resort sulla spiaggia.

Una terribile tragedia si è consumata in Messico. Un turista di 43 anni è morto folgorato in una vasca idromassaggio, mentre la moglie è in gravissime condizioni.

Messico, muore folgorato nella vasca idromassaggio del resort: la moglie è gravissima

Un turista di 43 anni, arrivato in Messico dagli Stati Uniti, è morto dopo aver subito una scossa elettrica in una vasca idromassaggio in un resort sulla spiaggia. Secondo le informazioni della Procura Locale, la vittima Jorge Guillen, e la moglie Lizzette Zambrano, che è rimasta gravemente ferita, si trovavano nella vasca idromassaggio situata nella zona piscina del resort, quando un probabile guasto elettrico ha folgorato entrambi davanti a decine di turisti.

Il video del tentativo di salvataggio della coppia

Un video che mostra il terribile momento del tentativo di salvataggio è diventato virale sui social. Si sentono moltissime urla e turisti che cercano in tutti i modi di tirare fuori i due dalla vasca da bagno immersa tra le palme di una spiaggia. Nessuno ci è riuscito a causa della corrente elettrica. Si vede poi una persona che fa un massaggio cardiaco a una donna che ha subito uno shock dopo aver cercato di entrare nell’acqua per salvarli. Le sue condizioni non sono note.