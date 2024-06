La comunità di Baia e Latina in lutto per la scomparsa di Giuseppe Valletta, morto folgorato mentre faceva la doccia.

Giuseppe Valletta folgorato mentre fa la doccia: lutto cittadino a Baia e Latina

La comunità di Baia e Latina si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe Valletta, ventenne morto folgorato mentre stava facendo la doccia. Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, si terranno i funerali. Il sindaco Giuseppe Di Cerbo ha deciso di proclamare il lutto cittadino in questa giornata.

Giuseppe Valletta morto folgorato: le parole del sindaco

Il sindaco Giuseppe Di Cerbo, insieme all’Amministrazione e al Consiglio comunale, ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, gli amici e i conoscenti del ventenne.

“Giuseppe, ragazzo mite, onesto e premuroso, il cui ricordo accompagnerà, sempre, tutti noi. In questo momento di profondo dolore per tutta la comunità di Baia e Latina, non possiamo che unirci compatti attorno a chi gli ha voluto bene. Ciao Giuseppe, la tua memoria resterà salda nei nostri cuori. Non verrai dimenticato” ha dichiarato il primo cittadino.