Messina Denaro, perquisizioni a Mazara del Vallo: si cerca il covo del boss della mafia

Caccia a un altro covo usato dal boss Matteo Messina Denaro. Al momento sono in corso perquisizioni a Mazara del Vallo.

Sono in corso delle perquisizioni in una zona residenziale di Mazara del Vallo da parte dello Sco della polizia e del Ros dei carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Lo scopo è quello di trovare un altro covo usato dal boss Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso settembre, otto mesi dopo la sua cattura dopo trent’anni di latitanza.

Il covo di Matteo Messina Denaro

L’abitazione che gli investigatori stanno cercando sarebbe stata usata dal boss della mafia nei mesi precedenti alla sua cattura, avvenuta il 16 gennaio dello scorso anno alla clinica La Maddalena di Palermo. L’edificio sarebbe anche stato immortalato in un video. L’immobile per il momento non è ancora stato individuato con precisione, ma gli inquirenti stanno controllando con grande attenzione tutti i garage di un gruppo di abitazioni, servendosi anche di chiavi trovate direttamente al boss e ad alcuni fiancheggiatori.