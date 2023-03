Meta: portavoce, 'non rinnovato accordo con Siae, al via rimozione brani'**

**Meta: portavoce, 'non rinnovato accordo con Siae, al via rimozione bra...

**Meta: portavoce, 'non rinnovato accordo con Siae, al via rimozione bra...

**Meta: portavoce, 'non rinnovato accordo con Siae, al via rimozione bra...

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere...