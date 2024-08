Metabolismo lento in estate: cause e rimedi

Le alte temperature di questo periodo possono avere degli effetti anche sul fisico. A volte, si fa fatica a dimagrire a causa di un metabolismo lento che non aiuta nel processo di dimagrimento. Scopriamo insieme come mai succede e cosa fare per velocizzarlo con gli alimenti giusti.

Metabolismo in estate

In estate, per via delle alte temperature e del caldo eccessivo che si avverte, il metabolismo lento è una cosa alquanto comune. In questo caso si parla soprattutto di metabolismo basale che è in grado di mantenere le funzioni in attivo e vitali anche nel momento in cui si è fermi, magari per digerire, respirare o guardare semplicemente la televisione.

Tende a incidere per il 50 e il 70% andando così a cambiare e subire delle modifiche con il caldo e la stagione estiva, in generale. Oltre a essere molto utile per la respirazione, la digestione e il battito cardiaco, è un aspetto importante per mantenere la temperatura corporea circa 37°. Nella stagione estiva questo processo tende a essere rallentato proprio per il caldo e l’afa eccessiva.

Il metabolismo lento in estate è una conseguenza perché proprio a livello del cervello, quindi nella zona dell’ipotalamo e dell’ipofisi, giunge il segnale del caldo portando così a un rallentamento. Un processo e un meccanismo che comporta, non solo difficoltà a dimagrire, ma anche problemi nella zona della tiroide.

Metabolismo lento in testate: dieta

Considerando che il metabolismo lento in estate è alquanto comune, bisogna adeguare non soltanto l’alimentazione al caldo ma anche l’orario dei pasti. In questo caso vale il classico detto: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Per questa ragione, sarebbe meglio concedersi anche dei pasti leggeri e non pesanti, soprattutto la sera.

L’alimentazione va a incidere sul metabolismo andando così a produrre calore proprio a seconda di ciò che si mangia. Per questa ragione sarebbe consigliabile introdurre molta meno energia in modo da non eccedere troppo con i pasti. A tal proposito, una dieta maggiormente ricca di proteine rende il metabolismo maggiormente attivo.

In caso di metabolismo lento bisogna poi introdurre nella propria alimentazione dei cibi che siano ricchi di fibre come i legumi, la frutta e la verdura da mangiare in grande quantità. Sono alimenti che, essendo ricchi di nutrienti, donano tutto ciò di cui si ha bisogno per affrontare anche le alte temperature e il caldo.

Assumere proteine è poi importante in quanto diminuisce l’assorbimento dei carboidrati e favorisce l’accumulo degli zuccheri sotto forma di lipidi riuscendo così a dimagrire ed evitando di ingrassare.

Metabolismo lento in estate: integratore

Il metabolismo lento in estate si può aumentare e rendere maggiormente veloce grazie a una formula che aiuta proprio a raggiungere questo scopo. Un integratore quale Spirulina Ultra è l’aiuto adatto anche perché di origine italiana, notificata dai massimi esperti compreso il Ministero della Salute e dai consumatori stessi che l’approvano.

Un tipo di integratore che si vende soltanto in compresse e se assunte nel modo giusto, ovvero due al giorno prima del pranzo e della cena, con dell’acqua, aiuta a ridurre le calorie. Inoltre, stimola il metabolismo in modo che sia maggiormente veloce, ma anche al tempo stesso più utile a dimagrire grazie anche all’effetto saziante.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, è del tutto naturale grazie a ingredienti che non risultano nocivi e che sono la spirulina, un’alga che contribuisce a evitare che le cellule di adipe si accumulino ulteriormente e la gymnema che lavora sul metabolismo andando a velocizzare i lipidi e i carboidrati riducendo così la fame e l’appetito tra un pasto e l’altro.

Una formula che si reperisce soltanto dal sito ufficiale e non dai negozi fisici o Internet. Il consumatore interessato compila il modulo con i dati personali per la promozione che equivale a 4 confezioni di Spirulina Ultra per un costo di 49,99€ da pagare con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

