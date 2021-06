Metabolismo lento: come attivarlo per la prova costume

Per essere pronti per la prova costume, si può riattivare il metabolismo lento con una serie di modifiche alla propria alimentazione e stile di vita.

In occasione dell’estate e della prova costume, molti non vedono l’ora di sfoggiare un fisico tonico e sano. Per questa ragione, si sottopongono a diete e può capitare che, nonostante la dieta, non si riesca a dimagrire e la colpa può essere del metabolismo lento che è possibile attivare con una alimentazione equilibrata e un po’ di attività fisica. Ecco come attivarlo per la prova costume.

Metabolismo lento

Nonostante si sia iniziato un percorso dietetico, può capitare che l’ago della bilancia non scenda, per cui si hanno difficoltà a dimagrire e perdere peso. La colpa può essere del metabolismo lento, un campanello d’allarme che bisogna trattare con attenzione cercando di capire quali siano le cause per cui succede e come fare. Il metabolismo è molto importante nell’organismo per una serie di processi che scatena.

Le cause di un rallentamento del metabolismo possono essere varie. Dipendono da una alimentazione non adatta e squilibrata in base al proprio stile di vita, il digiuno, una vita troppo sedentaria e poco dinamica, ma anche lo stress e la difficoltà a dormire sono tutti fattori che si possono riscontrare per cui diventa difficile perdere peso e riuscire a dimagrire sfoggiando la perfetta forma fisica.

Uno dei sintomi dovuti al rallentamento del metabolismo è proprio l’incapacità da parte del soggetto di perdere peso, nonostante una dieta adatta. Chi ha un metabolismo lento può avere la tendenza a ingrassare nonostante mangi pochissimo e stia attento alle quantità e alle porzioni dei vari alimenti che consuma. I digiuni e le diete molto rigide o fai da te senza consultare un esperto del settore sono altre possibili cause di un rallentamento del metabolismo.

La spossatezza, la debolezza e anche la stanchezza sono sintomi riconducibili a un rallentamento del metabolismo. Per essere preparati in vista della prova costume è bene attivarlo con una serie di rimedi e consigli utili, come assumere l’integratoe Aloe Vera Slim che ha il compito di accelerare il processo metabolico.

Metabolismo lento: come attivarlo

Per chi sta provando a seguire una dieta e perdere peso in occasione della prova costume, ma ha delle difficoltà per via del metabolismo lento, è possibile accelerarlo consumando dei pasti e una alimentazione adeguata, oltre ad apportare delle modifiche nel proprio stile di vita. Per accelerarlo si consiglia di bere almeno due litri di acqua naturale che permettono di eliminare le scorie e le tossine, oltre che idratarsi.

Bere moltissima acqua aiuta, non solo a risvegliare il metabolismo e quindi bruciare calorie in eccesso, ma anche a combattere la ritenzione idrica che preoccupa molto il sesso femminile. Fondamentale bere durante la giornata, non solo acqua, ma anche tisane e frullati a base di frutta e verdura di stagione.

Molto importante ai fini di risvegliare il metabolismo lento è seguire una dieta specifica a base di proteine, quindi carni bianche e legumi che aumentano il tasso metabolico del 15-30%. Ci sono poi alcuni alimenti che accelerano il metabolismo e quindi il dimagrimento, quali noci, cannella, aceto, ma anche zenzero, spezie, ecc.

Insieme a delle modifiche alimentari, è bene anche adottare uno stile di vita che sia maggiormente dinamico e meno sedentario. Si consiglia di allenarsi almeno tre volte a settimana in modo da mantenere attivo il metabolismo lento. Si possono fare esercizi quali flessioni o plank, ma anche camminate, passeggiate o nuoto in modo da renderlo attivo ed essere pronti per la prova costume.

Metabolismo lento: miglior integratore

