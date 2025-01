In arrivo freddo e nevicate diffuse anche in pianura.

I prossimi giorni andremo incontro a un cambiamento climatico significativo, con l’arrivo del freddo e delle neve anche in pianura. Il giorno dell’Epifania sarà infatti caratterizzato da un’intenso maltempo in buona parte della penisola.

Meteo, Epifania con il ciclone: le previsioni per il 5 e il 6 gennaio

Le condizioni atmosferiche stanno per subire un forte cambiamento, in quanto un ciclone proveniente dal Nord Atlantico causerà una forte ondata di maltempo in buona parte dell’Italia, soprattutto nella giornata del 6 gennaio, il giorno dell’Epifania. Sarà soprattutto il Nord a farne le spese, non si escludono infatti nevicate anche a bassa quota in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il Centro Italia sarà invece interessato da venti forti accompagnati però da un rialzo delle temperature. Al Sud cielo coperto e qualche possibile pioggia sulle regioni peninsulari.

Meteo, arrivano freddo e neve

Stiamo per entrare ufficialmente in inverno anche per quanto riguarda le temperature, che fino a ora sono state sopra la norma. Tra il 7 e l’8 gennaio l’aria fredda di origine artica potrebbe colpire il nostro Paese, portando a un drastico calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, dove non si escludono diffuse precipitazioni anche a carattere nevoso.