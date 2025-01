Durante l’Epifania, così come avviene nei giorni di Natale o Pasqua, gli orari di apertura dei negozi e dei supermercati possono subire variazioni. Se in passato il 6 gennaio vedeva quasi tutte le attività chiuse, negli ultimi anni sempre più esercizi commerciali hanno iniziato ad effettuare aperture straordinarie anche nei giorni festivi, rispondendo alla crescente richiesta dei clienti. Ecco l’elenco di tutti i supermercati aperti il 5 e 6 gennaio 2025.

L’elenco completo e aggiornato dei supermercati aperti per l’Epifania

Domenica 5 gennaio 2025 i supermercati seguiranno i consueti orari di apertura. Per chi avesse bisogno di fare acquisti all’ultimo momento, alcune catene garantiranno scaffali ben riforniti anche nel giorno dell’Epifania. Ecco, quindi, l’elenco completo dei supermercati aperti lunedì 6 gennaio 2025.

Nel caso della Coop, i supermercati apriranno mezz’ora dopo e chiuderanno mezz’ora prima, garantendo l’orario dalle 8:30 alle 20:30. Medesima decisione anche per la catena Bennet.

I clienti dell’Esselunga, invece, potranno fare acquisti dalle 8:00 alle 20:00. Stesso orario anche per la catena Conad.

Per quanto riguarda i supermercati Carrefour, la situazione è più articolata. Non esiste infatti una politica unificata per l’orario di apertura il 6 gennaio, lasciando a ciascun punto vendita la libertà di decidere in autonomia gli orari da adottare.

I supermercati Lidl dovrebbero osservare i tradizionali orari di apertura del lunedì, che possono variare a seconda del punto vendita. Al contrario, la catena Pam Panorama ha deciso di adottare una fascia oraria dalle 9 alle 21.

I supermercati Aldi adotteranno un orario speciale, diverso da quello abituale. In particolare, seguiranno l’orario domenicale, permettendo l’accesso ai clienti dalle 9:00 alle 20:00.

Le decisioni speciali dei supermercati per l’Epifania

I negozi Despar adotteranno invece una strategia diversa. Gli orari di apertura non saranno uniformi né il 5 né il 6 gennaio, quindi è consigliabile verificare sul sito ufficiale del proprio punto vendita di riferimento per accertarsi di eventuali aperture o chiusure straordinarie.

Per quanto riguarda la catena Familia, solo alcuni saranno operativi il 6 gennaio con aperture straordinarie. L’elenco dettagliato, completo di orari, è disponibile sul sito ufficiale.