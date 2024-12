Tregua dopo giorni di maltempo, ma il miglioramento durerà poco. Il vortice responsabile della tempesta dell’Immacolata è in movimento verso la Spagna, anche se da venerdì 13 tornerà a visitarci. Le previsioni per oggi, mercoledì 11 dicembre, vedono una temporanea rimonta dell’anticiclone, con innalzamento della pressione e condizioni meteo più stabili, che vedranno anche cessare le precipitazioni sull’Emilia Romagna, mentre fenomeni residui potranno verificarsi sul Medio Adriatico e al Sud, specie nel Basso Tirreno.

Dopo la tregua dal maltempo di nuovo un peggioramento

Domani, giovedì 12 dicembre, le condizioni meteorologiche miglioreranno, anche se il vortice diretto verso la Spagna inizierà la sua marcia indietro verso l’Italia: si prevedono quindi piogge in Sicilia e in Sardegna, a tratti intense in serata come sottolinea iLMeteo.it. Sole in prevalenza sulla penisola, con qualche addensamento al mattino sul versante adriatico e nebbia in Val Padana. Un peggioramento graduale si avrà da venerdì 13 dicembre su tutto il Centro-Sud, con piogge in avanzamento dalle Isole maggiori verso la penisola verso le regioni tirreniche, specie in serata.

Il ritorno del maltempo al Centro-Sud dopo una tregua provvisoria

Fenomeni sparsi si verificheranno anche in Liguria e in Emilia Romagna, anche se il maltempo si concentrerà sul Centro-Sud dal tardo pomeriggio. Al Nord in pianura si verificheranno anche timide gelate in pianura. Nel weekend tempo instabile: sabato di nuovo piogge al Centro-Sud, domenica sarà invece prevalentemente soleggiato, escluse le regioni meridionali dove nubi e gocce potrebbero prevalere.

Le previsioni per oggi e i prossimi giorni

Oggi mercoledì 11 dicembre vedremo al Nord cieli poco nuvolosi, al Centro niente rovesci salvo alcuni piovaschi sul Medio Adriatico. A Sud, invece, piogge residue specie sul Basso Tirreno.

Domani, giovedì 12 dicembre, cieli poco nuvolosi al Nord, con possibili nebbie in pianura. Al Centro si verificheranno nubi sparse, con peggioramenti verso la Sardegna. Al Sud sarà invece poco nuvoloso con rovesci in Sicilia.

Venerdì 13 dicembre cielo poco nuvoloso al Nord, con nebbie e locali gelate; si prevedono inoltre peggioramenti in Liguria. Al Centro si verificheranno piogge dalla Sardegna verso il Lazio dal pomeriggio. Al Sud invece in arrivo piogge su Sicilia e Basilicata. La tendenza successiva vedrà un ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre all’inizio della prossima settimana.