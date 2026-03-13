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Michele Lamaro, capitano e cuore dell’Italrugby - Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Michele Lamaro, capitano e cuore dell’Italrugby - Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Michele Lamaro è un ragazzo di Roma cresciuto con una palla ovale tra le mani, che ha imparato fin da subito a lottare. Nutrendosi del rumore degli scarpini sull’erba e dello spirito competitivo, che lo ha portato negli anni a non cedere mai. Nemmeno di un centimetro. Correndo senza sosta, placca...

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Michele Lamaro è un ragazzo di Roma cresciuto con una palla ovale tra le mani, che ha imparato fin da subito a lottare. Nutrendosi del rumore degli scarpini sull’erba e dello spirito competitivo, che lo ha portato negli anni a non cedere mai. Nemmeno di un centimetro. Correndo senza sosta, placcando, rialzandosi ogni volta per ripartire.

Fino a trascinare l’Italia del rugby dentro a un momento storico 

Estratti audio: VIDEO sport.sky.it – Italia-Inghilterra al Sei Nazioni, Lamaro: “Eravamo cotti, ma ci abbiamo sempre creduto” – 07 mar 2026; VIDEO: @seinazioni – Il discorso del Capitano – Michele Lamaro dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra – 09 mar 2026.

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