Un bilancio in miglioramento

Il Pio Albergo Trivulzio, storica istituzione milanese, sta attraversando un periodo di rinnovamento e miglioramento dei conti. L’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha recentemente presentato i risultati del bilancio del Pat, evidenziando una significativa riduzione dell’indebitamento, che è passato da oltre 1 milione a quasi 68 milioni. Questo risultato è stato possibile anche grazie all’affidamento di otto immobili a un fondo gestito da Invimit, che ha generato liquidità per 56 milioni di euro.

Nonostante le polemiche sollevate da questa operazione, Tronca ha chiarito che non si tratta di una vendita, ma di una strategia per garantire la sostenibilità economica dell’ente.

Investimenti e posti letto

Tronca ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada, presentando conti economici positivi e auspicando un’adesione da parte della giunta per proseguire il percorso intrapreso. “Dobbiamo restituire la struttura a una gestione ordinaria”, ha affermato. Il miglioramento dei conti è accompagnato da un incremento dei posti letto, in particolare per i malati di Alzheimer, una delle criticità più rilevanti per la Regione e il Paese. Sono stati realizzati numerosi posti letto, e l’obiettivo è di arrivare a 1500, per rispondere a una domanda sempre crescente e alleviare la pressione sui pronto soccorsi, spesso intasati.

Le sfide future

Nonostante i progressi, le sfide rimangono. L’indebitamento, sebbene ridotto, è ancora un tema caldo e richiede attenzione. La necessità di ampliare ulteriormente i posti letto è cruciale, poiché attualmente ci sono 1060 posti disponibili, ma la domanda continua a crescere. “Dobbiamo ampliare ancora di più i posti letto”, ha ribadito Tronca, evidenziando l’importanza di rispondere alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione. La gestione del Pio Albergo Trivulzio, quindi, si trova a un bivio: da un lato, il miglioramento dei conti e l’espansione dei servizi; dall’altro, la necessità di affrontare le sfide economiche e sociali che caratterizzano il settore della salute pubblica.