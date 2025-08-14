Migranti: bimba arrivata a Lampedusa ricoverata a Palermo, è grave

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - E' ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale dei bambini di Palermo una bimba di sei anni sbarcata, insieme alla madre, a Lampedusa nei giorni scorsi. La piccola è stata trasportata in elisoccorso dall'isola all'ospedale Di Cristina ed &egr...

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) – E' ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale dei bambini di Palermo una bimba di sei anni sbarcata, insieme alla madre, a Lampedusa nei giorni scorsi. La piccola è stata trasportata in elisoccorso dall'isola all'ospedale Di Cristina ed è ricoverata in Rianimazione.