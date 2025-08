Migranti: Bonafoni, 'Cpr Albania non funzioneranno, governo ne prenda atto'

Migranti: Bonafoni, 'Cpr Albania non funzioneranno, governo ne prenda at...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "La sorpresa è tutta nostra nel constatare che ancora non si voglia prendere atto che: i Cpr sono luoghi disumani, contro il diritto internazionale, figli dello spreco e di una propaganda ormai non più utile a nascondere la vostra incapacità politica. I Cpr non funzioneranno". Lo scrive la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni nel commentare un post della presidente del consiglio Meloni.