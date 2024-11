Migranti: Bonelli, 'Penitenziaria in container e Polizia in resort, follia Meloni da 10mln'

Migranti: Bonelli, 'Penitenziaria in container e Polizia in resort, foll...

Roma, 1 nov (Adnkronos) – "La Giorgia Meloni, che sbaglia i conti con la calcolatrice, è riuscita in Albania nell’impresa di mettere contro la Polizia di Stato con la Polizia Penitenziaria: 295 agenti della Polizia di Stato alloggeranno in alberghi a 4-5 stelle, mentre i 46 agenti della Polizia Penitenziaria dormiranno in container privi perfino dello spazzolone del water, secondo una loro denuncia". Lo dice Angelo Bonelli.

"In totale, quasi 350 agenti sono stati sottratti al controllo del territorio e alle carceri italiane, che sono sovraffollate, per controllare le strutture vuote albanesi. Tutto ciò è frutto della propaganda della premier Meloni, che spende oltre 10 milioni di euro per questa follia, mentre taglia sanità pubblica, scuola, servizi sociali e trasporto pubblico", aggiunge il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.