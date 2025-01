Migranti: domani delegazione Pd in Albania con Braga

Roma, 30 gen (Adnkronos) – "Prosegue la staffetta dei deputati del Partito democratico a garanzia del rispetto dei diritti dei migranti iniziata questa settimana dopo che il governo ha riattivato i trasferimenti in Albania". Lo rende noto il gruppo Pd della Camera.

"Domani mattina, una delegazione composta da Andrea Casu, Matto Orfini, Marco Simiani e guidati dalla capogruppo Chiara Braga, si recherà nei centri dove sono stati trasferiti i migranti portati in salvo nei giorni scorsi a ridosso delle coste italiane. Sarà l’occasione per verificare le condizioni in cui vengono trattenuti ma anche il rispetto delle decisioni della magistratura sui rimpatri. La prima visita si svolgerà in mattinata al centro di Gjader", aggiunge il Pd.