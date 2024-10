Migranti: La Russa, 'giudici Bologna? Prevale ideologia sulla legge'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Alla fine prevale l'ideologia sulla legge qualche volta, come in questo caso". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete 4 sui giudici di Bologna e il decreto sui paesi sicuri. "I giudici di Bologna fanno que...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Alla fine prevale l'ideologia sulla legge qualche volta, come in questo caso". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete 4 sui giudici di Bologna e il decreto sui paesi sicuri. "I giudici di Bologna fanno questo paragone" con la Germania nazista e "oggi ho visto che il Fatto Quotidiano criticava questo paragone e diceva che dire queste cose finisce per essere un autogol. Cosa c'entra la Germania nazista? Di cosa stiamo a parlare?".