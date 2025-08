Migranti: Lega, assalto toghe rosse ai nostri confini, mozione di sfiducia per Von der Leyen**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “La decisione della Corte di giustizia europea conferma l’assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all’estero. Non ci arrenderemo mai, siamo pronti a dare battaglia e in autunno i Patrioti presenteranno una mozione di sfiducia contro...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La decisione della Corte di giustizia europea conferma l’assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all’estero. Non ci arrenderemo mai, siamo pronti a dare battaglia e in autunno i Patrioti presenteranno una mozione di sfiducia contro Ursula Von der Leyen, incapace di tutelare il Vecchio continente e l’Italia in particolare.

Non solo sull’immigrazione ma su troppi dossier a partire dal folle green deal che non aiuta l’ambiente ma danneggia famiglie e imprese”. Lo sottolinea una nota della Lega.