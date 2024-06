Migranti: Meloni, 'centri Albania operativi dal 1° agosto'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Il complesso dei due centro" sui migranti in Albania "sarà operativo dal 1 agosto". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, a Shengjin per inaugurare il primo hotspot in territorio albanese. "L'accordo potrebbe essere replicabile i...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Il complesso dei due centro" sui migranti in Albania "sarà operativo dal 1 agosto". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, a Shengjin per inaugurare il primo hotspot in territorio albanese. "L'accordo potrebbe essere replicabile in molti Paesi, potrebbe diventare una parte della soluzione strutturale dell'Ue. Lo capiamo noi e lo capiscono i sostenitori dell'immigrazione incontrollata che lo contestano. Abbiamo molti occhi puntati addosso, vogliamo riuscire. Un obiettivo del genere val bene due mesi di ritardo, ritardi legati alla natura dei terreni di Gjader che non avevamo previsto e hanno richiesto interventi di rafforzamento".