Migranti: Meloni, 'lista Paesi sicuri Ue fa giustizia di decisioni assunte con lente ideologica'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - La Commissione europea "ha presentato diverse proposte legislative concrete" come ad esempio "la lista europea di Paesi di origine sicuri che fa giustizia di tante, troppe decisioni dettate da una distorta lente ideologica alle quali abbiamo assistito per m...

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – La Commissione europea "ha presentato diverse proposte legislative concrete" come ad esempio "la lista europea di Paesi di origine sicuri che fa giustizia di tante, troppe decisioni dettate da una distorta lente ideologica alle quali abbiamo assistito per mesi qui in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.