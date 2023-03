Migranti: Meloni, 'regolamento Dublino va rivisto ma non è soluzione per Italia'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo accettare che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa. Sicuramente il Regolamento di Dublino va rivisto, ma non è una soluzione per l'Italia. Credo che serva un approccio più globale, penso che non possa prescindere da u...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Non possiamo accettare che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa. Sicuramente il Regolamento di Dublino va rivisto, ma non è una soluzione per l'Italia. Credo che serva un approccio più globale, penso che non possa prescindere da una cooperazione con i Paesi africani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo