Ancora un dramma nelle acque greche. Ancora una volta, ad essere coinvolto è stato un barchino di migranti. 4 persone hanno perso la vita nelle scorse ore, dopo un tremendo naufragio: non c’è stato scampo per due donne e due bambini piccoli.

Grecia, il naufragio uccide 4 migranti: cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità greche, nel corso delle ultime ore sarebbe avvenuto un nuovo naufragio a largo dell’isola di Kos. Coinvolto un barchino di migranti che trasportava una trentina di persone. 4 passeggeri del mezzo di fortuna sono morti: erano due donne e due bambini. La Guardia Costiera, intervenuta celermente, ma non in maniera sufficiente per salvare tutti, ha portato a riva i sopravvissuti. 27 persone sono state salvate, tra cui un uomo che è stato identificato come il contrabbandiere della tratta. Lui è stato arrestato.

Grecia, il naufragio uccide 4 migranti: l’ultimo caso

Si tratta dell’ennesimo naufragio di un barchino di migranti in queste settimane in Grecia. L’ultimo, avvenuto nel mese di settembre, era avvenuto al largo di Samos, un’altra isola dell’Egeo. In quel caso, i deceduti erano stati 3.