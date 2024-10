La guerra in Medio Oriente si è ormai allargata dai confini della Striscia di Gaza, con Israele che rimane attivo anche nei confronti di Hezbollah in Libano. Secondo quanto riferito dall’Idf, sarebbero ben 140 gli obiettivi colpiti in sole 24 ore in territorio libanese.

Medio Oriente, raid di Israele su Beirut: “140 obiettivi colpiti”

“Vi trovate nei pressi di strutture e interessi affiliati a Hezbollah contro i quali Idf lavorerà in un prossimo futuro” – questo era il messaggio scritto su X da Avichay Adraee, portavoce dell’esercito di Israele, in riferimento agli abitanti di Beirut. Nemmeno un’ora dopo, il raid ha avuto inizio. Beirut è stata bombardata, con l’esercito di Israele che, secondo quanto riferito da fonti interne, avrebbe fatto di tutto (tramite operazioni di evacuazione) per evitare che i civili venissero coinvolti.

Medio Oriente, raid di Israele su Beirut: missili libanesi

Nei giorni precedenti, raccontano ancora da Tel Aviv, una pioggia di missili era, invece, stata lanciata proprio dal Libano verso Israele. 50 proiettili totali, tutti però intercettati e resi inoffensivi dalle forze armate israeliane.